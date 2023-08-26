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  4. ЛНЗ – Металлист 1925. Стало известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 14:18 |
359
0

ЛНЗ – Металлист 1925. Стало известны стартовые составы

Команды сыграют в 5-м туре УПЛ

26 августа 2023, 14:18 |
359
0
ЛНЗ – Металлист 1925. Стало известны стартовые составы
ФК ЛНЗ

Сегодня, 26 августа новичок элитного дивизиона «ЛНЗ» в матче пятого тура УПЛ на «Центральном стадионе» в Черкассах примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Хамелюк, Лопыренок, Савин, Насонов, Муравский, Олейник, Наумец, Бойко, Прядун, Геннадий Пасич

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Бачиберадзе, Юсов, Сидоров

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ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы ЛНЗ - Металлист 1925
Источник УПЛ
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