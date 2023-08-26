ЛНЗ – Металлист 1925. Стало известны стартовые составы

Сегодня, 26 августа новичок элитного дивизиона «ЛНЗ» в матче пятого тура УПЛ на «Центральном стадионе» в Черкассах примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Хамелюк, Лопыренок, Савин, Насонов, Муравский, Олейник, Наумец, Бойко, Прядун, Геннадий Пасич

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Бачиберадзе, Юсов, Сидоров