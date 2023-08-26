Украина. Премьер лига26 августа 2023, 14:18 |
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ЛНЗ – Металлист 1925. Стало известны стартовые составы
Команды сыграют в 5-м туре УПЛ
26 августа 2023, 14:18 |
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Сегодня, 26 августа новичок элитного дивизиона «ЛНЗ» в матче пятого тура УПЛ на «Центральном стадионе» в Черкассах примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Хамелюк, Лопыренок, Савин, Насонов, Муравский, Олейник, Наумец, Бойко, Прядун, Геннадий Пасич
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук, Бачиберадзе, Юсов, Сидоров
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