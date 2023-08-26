Италия26 августа 2023, 13:33 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в Интер
Чилийский форвард снова будет выступать в Серию А
26 августа 2023, 13:33 |
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«Интер» официально сообщил о подписании чилийского форварда Алексиса Санчеса. Контракт рассчитан на один год.
По информации СМИ, за этот год Санчес заработает 2,8 миллиона евро. 34-летний чилиец перешел в миланский клуб на правах свободного агента.
Ранее Санчес уже выступал за «Интер» в 2019 – 2022 годах. В прошлом сезоне на его счету 18 голов и 3 ассиста в 44 матчах за «Марсель» во всех турнирах.
В составе «Интера» Санчес заменит Хоакина Корреа, который отправился в обратном направлении, в «Марсель».
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