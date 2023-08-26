Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в Интер
Италия
26 августа 2023, 13:33 |
331
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в Интер

Чилийский форвард снова будет выступать в Серию А

26 августа 2023, 13:33 |
331
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в Интер
ФК Интер. Алексис Санчес

«Интер» официально сообщил о подписании чилийского форварда Алексиса Санчеса. Контракт рассчитан на один год.

По информации СМИ, за этот год Санчес заработает 2,8 миллиона евро. 34-летний чилиец перешел в миланский клуб на правах свободного агента.

Ранее Санчес уже выступал за «Интер» в 2019 – 2022 годах. В прошлом сезоне на его счету 18 голов и 3 ассиста в 44 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

В составе «Интера» Санчес заменит Хоакина Корреа, который отправился в обратном направлении, в «Марсель».

По теме:
Одноклубник Трубина перейдет в чемпионат Греции
Амрабат не будет выступать за Фиорентину в этом сезоне
Удинезе хочет арендовать форварда Ювентуса
Интер Милан Алексис Санчес свободный агент трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Интер Милан
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Хотим усилиться форвардом-легионером»
Футбол | 26 августа 2023, 13:32 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хотим усилиться форвардом-легионером»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хотим усилиться форвардом-легионером»

Про трансферные перспективы Карпат

Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса
Футбол | 26 августа 2023, 12:03 6
Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса
Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса

Спортсменки требуют отставки функционера

Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Футбол | 25.08.2023, 16:00
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Футбол | 26.08.2023, 08:15
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Бокс | 26.08.2023, 09:00
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
25.08.2023, 10:00 44
Футбол
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
24.08.2023, 18:41 7
Футбол
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
25.08.2023, 23:00 11
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
25.08.2023, 14:28 5
Другие виды
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
24.08.2023, 14:22 14
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
25.08.2023, 12:45
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем