ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в Интер

«Интер» официально сообщил о подписании чилийского форварда Алексиса Санчеса. Контракт рассчитан на один год.

По информации СМИ, за этот год Санчес заработает 2,8 миллиона евро. 34-летний чилиец перешел в миланский клуб на правах свободного агента.

Ранее Санчес уже выступал за «Интер» в 2019 – 2022 годах. В прошлом сезоне на его счету 18 голов и 3 ассиста в 44 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

В составе «Интера» Санчес заменит Хоакина Корреа, который отправился в обратном направлении, в «Марсель».