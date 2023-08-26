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  4. Беллингем выдал лучший дебют за Реал со времен Роналду
Испания
26 августа 2023, 13:11 |
705
0

Беллингем выдал лучший дебют за Реал со времен Роналду

На счету хавбека 4 гола в 3 матчах

26 августа 2023, 13:11 |
705
0
Беллингем выдал лучший дебют за Реал со времен Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Вчера «Реал» в 3-м туре Ла Лиги на выезде обыграл «Сельту» 1:0 благодаря голу новичка команды Джуда Беллингема. Это был уже четвертый гол английского хавбека в трех стартовых матчах за «Реал».

Таким образом, Беллингем выдал лучший дебют на «Реал» с 2009 года. Тогда 4 гола в трех стартовых матчах за клуб сумел забить Криштиану Роналду.

Кроме Беллингема и Роналду, забить 4 гола в 3 стартовых матчах за «Реал» удавалось также Рафаэлу ван дер Варту (2008), Уэсли Снейдеру (2007), Ференцу Пушкашу (1958), Маршаллу (1956), Марсьялю Арбисе (1941) и Хайме Ласкано (1929).

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Криштиану Роналду цифры и факты Уэсли Снейдер Рафаэль ван дер Варт
Источник Globoesporte
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