Криштиану РОНАЛДУ: «Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже ставит чемпионат Саудовской Аравии в один ряд с лучшими лигами мира:

«Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ. Я высказывал это мнение в прошлом году, и мое убеждение остается непоколебимым: саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Возможность быть свидетелем того, как лига привлекает таких уважаемых и талантливых игроков, впечатляет.

Я от всего сердца благодарю Королевство Саудовская Аравия за его любезное гостеприимство. Восторг, который я испытываю здесь, подпитывает мою решимость сделать все, что в моих силах, для саудовского футбола.

«Аль-Наср» движется в правильном направлении, мы последовательно прогрессируем. Усилия каждого игрока увенчались замечательным матчем».

Вчера Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Фатехом».