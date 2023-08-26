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Саудовская Аравия
26 августа 2023, 12:55 |
941
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ»

Форварду «Аль-Насра» нравится в новом чемпионате

26 августа 2023, 12:55 |
941
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду уже ставит чемпионат Саудовской Аравии в один ряд с лучшими лигами мира:

«Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ. Я высказывал это мнение в прошлом году, и мое убеждение остается непоколебимым: саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Возможность быть свидетелем того, как лига привлекает таких уважаемых и талантливых игроков, впечатляет.

Я от всего сердца благодарю Королевство Саудовская Аравия за его любезное гостеприимство. Восторг, который я испытываю здесь, подпитывает мою решимость сделать все, что в моих силах, для саудовского футбола.

«Аль-Наср» движется в правильном направлении, мы последовательно прогрессируем. Усилия каждого игрока увенчались замечательным матчем».

Вчера Роналду оформил хет-трик в матче с «Аль-Фатехом».

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