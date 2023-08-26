Леонид БУРЯК: «Бешикташ точно по зубам Динамо»

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк верит в то, что команды Мирчи Луческу сможет пройти «Бешикташ» в плей-офф квалификации Лиги конференций, несмотря на поражение 2:3 в первом матче:

«В начале матча динамовцы раскатывались, но после 15−20 минут у меня появилась уверенность, что «Динамо» с честью выйдет из этого матча.

Ожидал от «Бешикташа» большего. Этот соперник точно по зубам «Динамо». Если бы наша команда была в другой ситуации, если бы она хотя бы играла дома, то неизвестно, как всё сложилось бы в первом матче.

Румыния — это не дом, это чужая страна, так что мы играем на нейтральном поле. А вот турки в ответном матче будут играть дома!».