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  4. Александр КОСЫРИН: «Ни Заря, ни Днепр-1 не готовы играть на уровне Славии»
Лига Европы
26 августа 2023, 09:45 |
452
0

Александр КОСЫРИН: «Ни Заря, ни Днепр-1 не готовы играть на уровне Славии»

Известный экс-форвард – о шансах «Зари» в квалификации Лиги Европы

26 августа 2023, 09:45 |
452
0
Александр КОСЫРИН: «Ни Заря, ни Днепр-1 не готовы играть на уровне Славии»
ФК Динамо Киев. Александр Косырин

Известный в прошлом украинский форвард Александр Косырин поделился своим мнением по поводу шансов «Зари» пройти в группу Лиги Европы после поражения 0:2 от «Славии» в первом матчей плей-офф квалификации:

«Видно, что «Славия» — очень сильный коллектив. Пока, ни «Заря», ни «Днепр-1» не готовы играть на этом уровне. Что говорить, если «Динамо» и «Шахтер» испытывают огромные проблемы в еврокубках. Но во время войны уже хорошо одно то, что наши команды вообще играют в еврокубках на этом уровне. Конечно, усиление командам явно не помешает. Но это все будет после нашей общей Победы. Из легионеров к нам не приедут топовые игроки, и сейчас дается шанс молодым футболистам.

С другой стороны, у «Зари» есть форвард Герреро. Он как индивидуально силен, так и хорош в командных взаимодействиях. Герреро вполне мог бы усилить как «Шахтер», так и «Динамо».

Сможет ли «Заря» отыграть у «Славии» два пропущенных мяча? Отыграть можно, но нужно активнее играть в атаке. Многое у луганчан не получалось. «Заря» почти ничего не создала у ворот «Славии». Но с удовольствием посмотрю ответный матч».

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Александр Косырин Заря Луганск Заря - Славия Лига Европы
Источник Sportarena
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