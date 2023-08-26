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  4. Никита КРАВЧЕНКО: «У нас сейчас добротный и равный чемпионат»
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 09:31 | Обновлено 26 августа 2023, 11:06
221
1

Никита КРАВЧЕНКО: «У нас сейчас добротный и равный чемпионат»

Защитник «Полесья» – о матче против «Александрии»

26 августа 2023, 09:31 | Обновлено 26 августа 2023, 11:06
221
1
Никита КРАВЧЕНКО: «У нас сейчас добротный и равный чемпионат»
ФК Полесье. Никита Кравченко

Защитник «Полесья» Никита Кравченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ против «Александрии» (26 августа, 15:00):

«В команде хорошее настроение. Знаем, что будет трудная игра, к тому же и выездная. Настраиваем себя на действительно трудный матч.

«Александрия» очень хорошо играет с мячом, у них хороший контроль мяча. Их сильная сторона – молодые, быстрые и перспективные игроки.

В общем чемпионат довольно трудно предсказуем: аутсайдеры могут обыграть гранды, и все играют на одном уровне. Поэтому каждые игровые баллы нам очень важны.

Я оцениваю наш старт как хороший, но можем лучше. Но в целом чемпионат очень интересен. Вы только посмотрите, даже «Шахтеру» и «Динамо» каждый соперник в игре создает проблемы, поэтому сейчас очень добротный и равный чемпионат».

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Никита Кравченко Полесье Житомир Александрия - Полесье Украинская Премьер-лига Александрия чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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Рівний - можливо, а стосовно добротого - все демонструють результати в єврокубках...
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