Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию

Футбольный агент Марко Кирдемир утверждает, что до конца трансферного окна могут состояться два громких трансфера из испанской Ла Лиги в чемпионат Саудовской Аравии. Речь идет о полузащитнике «Реала» Тони Кроосе и форварде «Барселоны» Роберте Левандовски.

По информации Кирдемира, немецким хавбеком интересуются два клуба – «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Этим же клубам нравится кандидатура и Левандовски.

«Перед закрытием летнего трансферного будет бомба», – утверждает Марко Кирдемир.

Ранее сообщалось о том, что Кроос намерен завершить карьеру в «Реале».