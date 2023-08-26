Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
Тони Кроосом и Робертом Левандовски интересуются на Востоке
Футбольный агент Марко Кирдемир утверждает, что до конца трансферного окна могут состояться два громких трансфера из испанской Ла Лиги в чемпионат Саудовской Аравии. Речь идет о полузащитнике «Реала» Тони Кроосе и форварде «Барселоны» Роберте Левандовски.
По информации Кирдемира, немецким хавбеком интересуются два клуба – «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Этим же клубам нравится кандидатура и Левандовски.
«Перед закрытием летнего трансферного будет бомба», – утверждает Марко Кирдемир.
Ранее сообщалось о том, что Кроос намерен завершить карьеру в «Реале».
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