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  4. Или Реал, или завершение карьеры. Кроос еще не принял решение
Испания
22 февраля 2023, 23:28 |
415
0

Или Реал, или завершение карьеры. Кроос еще не принял решение

В другую команду игрок не перейдет

22 февраля 2023, 23:28 |
415
0
Или Реал, или завершение карьеры. Кроос еще не принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не хочет переходить в другую команду, а рассчитывает завершить карьеру в своем нынешнем коллективе.

Сообщается, что немецкий игрок еще не принял окончательное решение, но вариантов всего два: или новый контракт с «Реалом» на один сезон, или завершение карьеры.

«Реал» хочет, чтобы Тони продолжал играть, поэтому уже приготовил контракт на тот случай, если футболист решит остаться. Варианты с МЛС или Саудовской Аравией Крооса не интересуются.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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Тони Кроос Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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