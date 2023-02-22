Или Реал, или завершение карьеры. Кроос еще не принял решение

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не хочет переходить в другую команду, а рассчитывает завершить карьеру в своем нынешнем коллективе.

Сообщается, что немецкий игрок еще не принял окончательное решение, но вариантов всего два: или новый контракт с «Реалом» на один сезон, или завершение карьеры.

«Реал» хочет, чтобы Тони продолжал играть, поэтому уже приготовил контракт на тот случай, если футболист решит остаться. Варианты с МЛС или Саудовской Аравией Крооса не интересуются.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.