Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку
Луиджи Фурини попал в скандал
На итальянском телеканале Telelombardia разразился скандал. Многолетнего участника передачи Qui Studio a Voi Stadio и фаната «Интера» Луиджи Фурини выгнали из прямого эфира.
Это случилось после того, как журналист во время эфира назвал Ромелу Лукаку «негром» и отказался извиняться за свои слова, заявив, что они часто используются в рэпе.
«Слова с расистской подоплёкой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.
Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – заявил Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.
Напомним, сейчас Лукаку близок к переходу в «Рому».
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