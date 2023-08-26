Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку
Италия
26 августа 2023, 08:36 |
731
2

Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку

Луиджи Фурини попал в скандал

26 августа 2023, 08:36 |
731
2
Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

На итальянском телеканале Telelombardia разразился скандал. Многолетнего участника передачи Qui Studio a Voi Stadio и фаната «Интера» Луиджи Фурини выгнали из прямого эфира.

Это случилось после того, как журналист во время эфира назвал Ромелу Лукаку «негром» и отказался извиняться за свои слова, заявив, что они часто используются в рэпе.

«Слова с расистской подоплёкой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.

Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – заявил Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.

Напомним, сейчас Лукаку близок к переходу в «Рому».

По теме:
Рома близка к подписанию Лукаку
Финалист Лиги чемпионов тренируется с молодежной командой Челси
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
Ромелу Лукаку расизм телевидение
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ
Футбол | 25 августа 2023, 23:59 1
Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ
Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ

Лондонский «Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 26 августа 2023, 04:12 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа

Украинский бокс проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве

Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Футбол | 25.08.2023, 12:10
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Футбол | 25.08.2023, 16:28
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Футбол | 26.08.2023, 08:15
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Если честно, я не понимаю, почему негры обижаются, что их так называют...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
24.08.2023, 21:58 41
Футбол
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
24.08.2023, 22:02 141
Футбол
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
25.08.2023, 11:56
Футбол
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
24.08.2023, 18:41 7
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
25.08.2023, 12:45
Волейбол
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
25.08.2023, 23:00 10
Футбол
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
25.08.2023, 05:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем