Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку

На итальянском телеканале Telelombardia разразился скандал. Многолетнего участника передачи Qui Studio a Voi Stadio и фаната «Интера» Луиджи Фурини выгнали из прямого эфира.

Это случилось после того, как журналист во время эфира назвал Ромелу Лукаку «негром» и отказался извиняться за свои слова, заявив, что они часто используются в рэпе.

«Слова с расистской подоплёкой – это не шутки (независимо от этимологии). Ошибки и недоразумения для нас неприемлемы. И запоздалых извинений недостаточно.

Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», – заявил Фабио Равеццани, руководитель Telelombardia.

Напомним, сейчас Лукаку близок к переходу в «Рому».