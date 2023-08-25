Рома близка к подписанию Лукаку
Форвард покинет «Челси» на правах аренды
«Рома» ведет переговоры с «Челси» по поводу подписания форварда Ромелу Лукаку. По информации английских СМИ, эти переговоры имеют высокие шансы завершиться успехом.
Речь идет об аренде на сезон 2023/2024. Ранее «Челси» был готов только к полноценной продаже Лукаку, однако из-за отсутствия спроса на 30-летнего бельгийца «Синие» вынуждены смягчить свою позицию.
Ранее сам Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, а «Интеру» форвард оказался не нужен из-за того, что вел тайные переговоры с «Ювентусом». Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ненада Лалатовича сыграла качественнее, чем «Днепр-1», но от поражения это не спасло
Александр Грановский работал с Дулубом в БАТЭ, «Атырау» и «Львове»