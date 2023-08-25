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Италия
25 августа 2023, 11:33 |
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Рома близка к подписанию Лукаку

Форвард покинет «Челси» на правах аренды

25 августа 2023, 11:33 |
260
0
Рома близка к подписанию Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Рома» ведет переговоры с «Челси» по поводу подписания форварда Ромелу Лукаку. По информации английских СМИ, эти переговоры имеют высокие шансы завершиться успехом.

Речь идет об аренде на сезон 2023/2024. Ранее «Челси» был готов только к полноценной продаже Лукаку, однако из-за отсутствия спроса на 30-летнего бельгийца «Синие» вынуждены смягчить свою позицию.

Ранее сам Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, а «Интеру» форвард оказался не нужен из-за того, что вел тайные переговоры с «Ювентусом». Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой «Челси».

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Рома Рим Челси Ромелу Лукаку аренда игрока
Источник The Telegraph
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