Финалист Лиги чемпионов тренируется с молодежной командой Челси

30-летний нападающий «Челси» Ромелу Лукаку сейчас тренируется с молодежной командой клуба, сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу. Источник отмечает, что бельгийский нападающий еще даже не общался с новым главным тренером клуба Маурисио Почеттино.

Единственным клубом, который сейчас интересуется Лукаку, является туринский «Ювентус», но «Челси» отклонил уже 2 трансферных предложения от них. Лондонцев интересует обмен на Влаховича, но «старая сеньора» просит слишком большую доплату.

У Ромелу немного шансов покинуть клуб: либо «Ювентус» достигнет договоренности с «Челси», либо «синие» все же позволят бельгийцу уйти в аренду.

В прошлом сезоне Ромелу выступал за «Интер» на правах годичной аренды. Он сыграл в 37 матчах, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов. В том розыгрыше самого престижного еврокубка Лукаку отличился трижды.