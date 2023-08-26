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Лас Пальмас
25.08.2023 20:30 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
26 августа 2023, 01:50 | Обновлено 26 августа 2023, 02:13
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Реал Сосьедад не обыграл Лас-Пальмас, хотя задействовал дебютанта из рф

Баски выпустили на замену Арсена Захаряна, прибывшего из-за поребрика

26 августа 2023, 01:50 | Обновлено 26 августа 2023, 02:13
71
0
Реал Сосьедад не обыграл Лас-Пальмас, хотя задействовал дебютанта из рф
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 3-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад и Лас-Пальмас разошлись миром со счетом 0:0

Обе команды идут в сезоне без побед. Баски, которые скоро будут выступать в Лиги чемпионов, имеют в Ла Лиге уже три ничьи подряд.

Реал Сосьедад задействовал в матче дебютанта Арсена Захаряна из-за поребрика, которого купили у кацапского динамо за 13 млн евро.

20-летний представитель страны-террориста дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену на 75-й минуте.

Но даже такой шаг не помог команде Реал Сосьедад распечатать ворота соперника.

ВИДЕО. Реал Сосьедад не обыграл Лас-Пальмас, хотя задействовал дебютанта из рф

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Реал Сосьедад Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Арсен Захарян
Источник Sport.ua
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