Реал Сосьедад не обыграл Лас-Пальмас, хотя задействовал дебютанта из рф
Баски выпустили на замену Арсена Захаряна, прибывшего из-за поребрика
В стартовом матче 3-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад и Лас-Пальмас разошлись миром со счетом 0:0
Обе команды идут в сезоне без побед. Баски, которые скоро будут выступать в Лиги чемпионов, имеют в Ла Лиге уже три ничьи подряд.
Реал Сосьедад задействовал в матче дебютанта Арсена Захаряна из-за поребрика, которого купили у кацапского динамо за 13 млн евро.
20-летний представитель страны-террориста дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену на 75-й минуте.
Но даже такой шаг не помог команде Реал Сосьедад распечатать ворота соперника.
ВИДЕО. Реал Сосьедад не обыграл Лас-Пальмас, хотя задействовал дебютанта из рф
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