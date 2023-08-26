В стартовом матче 3-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад и Лас-Пальмас разошлись миром со счетом 0:0

Обе команды идут в сезоне без побед. Баски, которые скоро будут выступать в Лиги чемпионов, имеют в Ла Лиге уже три ничьи подряд.

Реал Сосьедад задействовал в матче дебютанта Арсена Захаряна из-за поребрика, которого купили у кацапского динамо за 13 млн евро.

20-летний представитель страны-террориста дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену на 75-й минуте.

Но даже такой шаг не помог команде Реал Сосьедад распечатать ворота соперника.

ВИДЕО. Реал Сосьедад не обыграл Лас-Пальмас, хотя задействовал дебютанта из рф