Украина. Премьер лига26 августа 2023, 00:17 | Обновлено 26 августа 2023, 00:18
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Полесье
В Александрии состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги
26 августа 2023, 00:17 | Обновлено 26 августа 2023, 00:18
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В субботу, 18 августа, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Полесье».
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