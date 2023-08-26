В субботу, 18 августа, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Полесье».