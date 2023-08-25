Нант в голевой перестрелке сыграл вничью с Монако

Состоялся матч 3-го тура чемпионата Франции, в котором «Нант» принимал «Монако». Игра закончилась со счётом 3:3.

В первом тайме хозяева поля повели со счетом 2:0, но нападающий «Монако» Такуми Минамино смог сократить счет до минимального. Во втором тайме нападающий хозяев Мустафа Мохаммед оформил дубль, на его гол ответил бомбардир «красно-белых» Виссам Бен-Йеддер, а благодаря голу Майрона Боаду на последних минутах гости смогли вырвать одно очко.

Лига 1. 3-й тур

«Нант»– «Монако» – 3:3

Голы: Мохаммед 5, 48, Кастеллетто 48 – Минамино 27, Бен-Йеддер 59, Боаду 86.

Турнирная таблица Лиги 1