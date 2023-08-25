РБ Лейпциг добыл первую победу в чемпионате в матче с Штутгартом

Сегодня, 25 августа, состоялся первый матч 2-го тура чемпионата Германии. РБ «Лейпциг» дома обыграл «Штутгарт» со счетом 5:1.

Первый тайм матча выиграли гости, единственным голом отметился Серу Гирасси. Во втором тайме РБ «Лейпциг» вышел совершенно с другим настроем и забил пять безответных мячей, выиграв в итоге матч со счетом 5:1.

Бундеслига. 2-й тур

РБ «Лейпциг» – «Штутгарт» – 5:1

Голы: Генрихс 51, Ольмо 63, Опенда 66, Кампль 64, Симонс 77 – Гирасси 35.

Турнирная таблица Бундеслиги.