РБ Лейпциг добыл первую победу в чемпионате в матче с Штутгартом
Подопечные Марко Розе добыли домашнюю победу
Сегодня, 25 августа, состоялся первый матч 2-го тура чемпионата Германии. РБ «Лейпциг» дома обыграл «Штутгарт» со счетом 5:1.
Первый тайм матча выиграли гости, единственным голом отметился Серу Гирасси. Во втором тайме РБ «Лейпциг» вышел совершенно с другим настроем и забил пять безответных мячей, выиграв в итоге матч со счетом 5:1.
Бундеслига. 2-й тур
РБ «Лейпциг» – «Штутгарт» – 5:1
Голы: Генрихс 51, Ольмо 63, Опенда 66, Кампль 64, Симонс 77 – Гирасси 35.
Турнирная таблица Бундеслиги.
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