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Германия
25 августа 2023, 23:34 | Обновлено 25 августа 2023, 23:41
82
0

РБ Лейпциг добыл первую победу в чемпионате в матче с Штутгартом

Подопечные Марко Розе добыли домашнюю победу

25 августа 2023, 23:34 | Обновлено 25 августа 2023, 23:41
82
0
РБ Лейпциг добыл первую победу в чемпионате в матче с Штутгартом
focus.de. РБ «Лейцпиг – «Штутгарт»

Сегодня, 25 августа, состоялся первый матч 2-го тура чемпионата Германии. РБ «Лейпциг» дома обыграл «Штутгарт» со счетом 5:1.

Первый тайм матча выиграли гости, единственным голом отметился Серу Гирасси. Во втором тайме РБ «Лейпциг» вышел совершенно с другим настроем и забил пять безответных мячей, выиграв в итоге матч со счетом 5:1.

Бундеслига. 2-й тур

РБ «Лейпциг» – «Штутгарт» – 5:1

Голы: Генрихс 51, Ольмо 63, Опенда 66, Кампль 64, Симонс 77 – Гирасси 35.

Турнирная таблица Бундеслиги.

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РБ Лейпциг Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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