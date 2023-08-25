Анчелотти о переходе Мбаппе в 2023-м: «Я на 100% исключаю это»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уверен, что 24-летний звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в мадридский клуб этим летом не перейдет.

«Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован полностью, наши футболисты думают об этом сезоне», – сказал главный тренер мадридцев.

Также итальянский специалист не переживает, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.

«Кто-то еще может передумать и уйти, но это меня не волнует», – добавил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта, который заканчивается в 2024 году.