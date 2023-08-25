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  4. МИКИТИН: «Заря должна быть довольна, что пропустила только дважды»
Лига Европы
25 августа 2023, 22:29 | Обновлено 25 августа 2023, 23:40
159
0

МИКИТИН: «Заря должна быть довольна, что пропустила только дважды»

В матче Лиги Европы луганская «Заря» проиграла в гостях пражской «Славии»

25 августа 2023, 22:29 | Обновлено 25 августа 2023, 23:40
159
0
МИКИТИН: «Заря должна быть довольна, что пропустила только дважды»
FH

В первом поединке квалификации Q4 Лиги Европы луганская «Заря» проиграла в гостях пражской «Славии» (0:2), которая в предыдущем раунде заставила сойти с дистанции «Днепр-1».

Бывший игрок «Зари» Владимир Микитин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему луганчанам не удалось сыграть на равных с пражанами:

– Вчера футболисты «Зари» уже с первых минут выглядели какими-то обреченными. Создавалось впечатление, что они вышли на поле с одной целью: не проиграть. Такая пассивная тактика рано или поздно, но обязательно дает сбой. В конце матча хозяева таки дожали обессиленных гостей.

– На послематчевой пресс-конференции наставник «Славии» отмечал, что его подопечные должны были выигрывать с большим преимуществом в счете.

– С ним можно согласиться. По количеству ударов в створ ворот, созданными голевыми моментами преимущество было явно на стороне пражан. Думаю, гости должны быть довольны, что избежали разгрома. За это им следует, прежде всего, поблагодарить своего вратаря Турбаевского – единственного, к кому среди луганчан нет претензий.

– Луганчанам не удавалось пользоваться своим грозным оружием – быстрым переходом от обороны к атаке.

– Этому объяснение: хозяева дорожили мячом, а при его потере сразу же применяли высокий прессинг. К такой интенсивности «Заря» оказалась не готова. К тому же, «Славия» эффективно использовала пространство, умело наступая флангами. Поэтому победу пражан следует признать заслуженной.

– С вашей точки зрения, сумеет ли «Заря» через неделю настроиться и взять реванш у неудобного оппонента?

– Счет 0:2 – не безнадежный. Но, к сожалению, по вчерашнему матчу «Славия» выглядела явно сильнее. Поэтому нужно признать, что только какое-то чудо может помочь «Заре» пройти дальше.

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Владимир Микитин Заря Луганск Славия Прага Славия - Заря Лига Европы инсайд
Источник Sport.ua
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