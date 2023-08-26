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Counter-Strike
26 августа 2023, 00:41 | Обновлено 26 августа 2023, 00:55
209
0

Стал известен состав киберспортивной команды Зинченко

Александр набрал игроков из команды Zen

26 августа 2023, 00:41 | Обновлено 26 августа 2023, 00:55
209
0
Стал известен состав киберспортивной команды Зинченко
Instagram. Passion UA

Стал известен состав игроков команды Passion UA, которую создали Александр Зинченко вместе с Михаилом Kane Благиным.

В команду вступили игроки marat2k, jambo, s-chila, jackasmo и zeRRoFIX. Их официального представления ещё не было.

Раньше киберспортсмены были в команде Zen, которая занимала 77 место в рейтинге HLTV.

Ранее Зинченко объявил о создании новой киберспортивной команды.

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киберспорт CS:GO Александр Зинченко Михаил Kane Благин Passion UA
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