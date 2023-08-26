Стал известен состав киберспортивной команды Зинченко

Стал известен состав игроков команды Passion UA, которую создали Александр Зинченко вместе с Михаилом Kane Благиным.

В команду вступили игроки marat2k, jambo, s-chila, jackasmo и zeRRoFIX. Их официального представления ещё не было.

Раньше киберспортсмены были в команде Zen, которая занимала 77 место в рейтинге HLTV.

Ранее Зинченко объявил о создании новой киберспортивной команды.