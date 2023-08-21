Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. ФОТО. Зинченко объявил о создании новой киберспортивной команды
Counter-Strike
21 августа 2023, 00:59 | Обновлено 21 августа 2023, 01:19
395
0

ФОТО. Зинченко объявил о создании новой киберспортивной команды

Украинский футболист сделал интересное заявление в соцсетях

21 августа 2023, 00:59 | Обновлено 21 августа 2023, 01:19
395
0
ФОТО. Зинченко объявил о создании новой киберспортивной команды
Instagram

Украинский футболист Александр Зинченко в соцсетях объявил о создании киберспортивной команды вместе с Михаилом Kane Благиным.

В сообщении говорится: «С радостью объявляем об официальном запуске совершенно новой киберспортивной команды! Основатель команды @Zinchenko пригласил @Kanecsgo создать сильную конкурентоспособную команду CS для борьбы на самом высоком уровне!

Мы полны решимости, что главный чемпион Кейн даст этой команде правильное направление для развития и поспособствует превращению в топ-команду, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении! Больше новостей – уже совсем скоро!»

По теме:
Стал известен победитель турнира Gamers8 в Саудовской Аравии
Vitality сможет сделать камбек? В финале турнира Gamers8 – ничья
Финал турнира Gamers8: ENCE – Team Vitality. Смотреть онлайн LIVE
CS:GO Александр Зинченко киберспорт Михаил Kane Благин
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Футбол | 20 августа 2023, 18:58 108
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо

Роман Григорчук впервые выиграл у Мирчи Луческу

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 20.08.2023, 18:10
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20.08.2023, 22:11
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча
NAVI остановились в четвертьфинале турнира Gamers8
Киберспорт | 20.08.2023, 00:50
NAVI остановились в четвертьфинале турнира Gamers8
NAVI остановились в четвертьфинале турнира Gamers8
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
19.08.2023, 22:40
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
19.08.2023, 22:33 9
Футбол
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 13
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 10
Футбол
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
19.08.2023, 06:03 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем