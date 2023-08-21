ФОТО. Зинченко объявил о создании новой киберспортивной команды

Украинский футболист Александр Зинченко в соцсетях объявил о создании киберспортивной команды вместе с Михаилом Kane Благиным.

В сообщении говорится: «С радостью объявляем об официальном запуске совершенно новой киберспортивной команды! Основатель команды @Zinchenko пригласил @Kanecsgo создать сильную конкурентоспособную команду CS для борьбы на самом высоком уровне!

Мы полны решимости, что главный чемпион Кейн даст этой команде правильное направление для развития и поспособствует превращению в топ-команду, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении! Больше новостей – уже совсем скоро!»