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Лига конференций
25 августа 2023, 19:05 | Обновлено 25 августа 2023, 19:09
1064
1

САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»

Бывший тренер киевлян прокомментировал недавний матч против стамбульцев

25 августа 2023, 19:05 | Обновлено 25 августа 2023, 19:09
1064
1
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
1927.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил первый матч квалификации Лиги конференций между «Динамо» и «Бешикташем» (2:3).

«Говорил до игры, что «Динамо» проиграет и не пройдет «Бешикташ». На сегодняшний день «Бешикташ» является приличной командой. Да, «Динамо» сыграло неплохо, но выше головы не прыгнешь. Игра была хорошей, жаль, что киевляне проиграли. Опять же, мне не нравится судейство. Почему такое отношение к «Динамо» в отдельных матчах еврокубков – непонятно. Не знаю, почему отменили гол «Динамо». Как ни игра, так у нас есть грубые ошибки судей.

Так же нельзя возвращаться на два года назад и говорить: здесь было нарушение, здесь был офсайд. Не понимаю эти новые правила, когда игрок вне игры на пять метров, это положение не фиксируют – дают играть, игроки играют и забивают. Гол отменяют и начинаются споры. Если есть нарушение, его нужно фиксировать немедленно.

Не думаю, что «Динамо» выиграет в Турции. «Бешикташ» не будет сидеть в защите, трибуны их будут гнать вперед и турецкая команда выиграет это противостояние. Киевляне сейчас совершают очень много ошибок. В этом виноваты, прежде всего те, кто тренировал юношей, потому что с ними нужно постоянно работать. Сегодня любой футболист должен уметь отбирать мяч, а у «Динамо» есть полузащитник, который не умеет этого делать. В большом футболе нужно уметь все. Эта команда - пока не «Динамо» – сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Бешикташ Бешикташ - Динамо
Источник 1927.kiev.ua
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Перець
Нам всім не сподобалось суддівство в цьому матчі
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