Бернард СИЛВА: «Ман Сити дает мне возможность побеждать»
Полузащитник прокомментировал продление контракта
29-летний бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал продление контракта с клубом.
«Я провел шесть невероятных сезонов в «Манчестер Сити» и очень рад продлить контракт. Взять требл в прошлом сезоне было очень необычно, приятно быть частью команды, в которой царит такой голод и страсть к победам.
Успех заставляет желать еще большего и этот клуб дает возможность продолжать побеждать.
Я люблю Пепа Гвардиолау, своих одноклубников и болельщиков и надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем разделить с ними еще больше чудесных воспоминаний», – сказал хавбек Силва.
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