Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернард СИЛВА: «Ман Сити дает мне возможность побеждать»
Англия
25 августа 2023, 18:46 |
116
0

Бернард СИЛВА: «Ман Сити дает мне возможность побеждать»

Полузащитник прокомментировал продление контракта

25 августа 2023, 18:46 |
116
0
Бернард СИЛВА: «Ман Сити дает мне возможность побеждать»
Goal.com. Бернарду Силва .

29-летний бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я провел шесть невероятных сезонов в «Манчестер Сити» и очень рад продлить контракт. Взять требл в прошлом сезоне было очень необычно, приятно быть частью команды, в которой царит такой голод и страсть к победам.

Успех заставляет желать еще большего и этот клуб дает возможность продолжать побеждать.

Я люблю Пепа Гвардиолау, своих одноклубников и болельщиков и надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем разделить с ними еще больше чудесных воспоминаний», – сказал хавбек Силва.

По теме:
Уик-энд для легионеров сборной Украины
Бернарду Силва отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернарду Силва Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Футбол | 24 августа 2023, 22:02 139
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу

Но все равно судьба противостояния решится в ответном матче

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Футбол | 25 августа 2023, 16:28 9
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после игры с «Бешикташем»

Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Волейбол | 24.08.2023, 20:05
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 25.08.2023, 12:45
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Футбол | 25.08.2023, 13:58
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
24.08.2023, 19:18 14
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
23.08.2023, 20:34 8
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
23.08.2023, 22:34
Другие виды
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
25.08.2023, 10:00 43
Футбол
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем