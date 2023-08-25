Бернард СИЛВА: «Ман Сити дает мне возможность побеждать»

29-летний бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я провел шесть невероятных сезонов в «Манчестер Сити» и очень рад продлить контракт. Взять требл в прошлом сезоне было очень необычно, приятно быть частью команды, в которой царит такой голод и страсть к победам.

Успех заставляет желать еще большего и этот клуб дает возможность продолжать побеждать.

Я люблю Пепа Гвардиолау, своих одноклубников и болельщиков и надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем разделить с ними еще больше чудесных воспоминаний», – сказал хавбек Силва.