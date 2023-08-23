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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бернарду Силву продлил контракт с Манчестер Сити
Англия
23 августа 2023, 20:33 |
393
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бернарду Силву продлил контракт с Манчестер Сити

Новое соглашение будет действовать до 2026 года

23 августа 2023, 20:33 |
393
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бернарду Силву продлил контракт с Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Бернарду Силва

29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву, несмотря на слухи об интересе «ПСЖ», продлил свой контракт с английским клубом. Новое соглашение будет действовать до 2026 года.

Португалец сыграл за «горожан» уже 308 матчей, в которых отличился 55 голами и отдал 59 ассистов. Вместе с клубом он выиграл 14 трофеев, среди которых 5 чемпионств АПЛ и 1 Лига чемпионов.

«Я провел 6 невероятных лет в «Сити» и я рад продлить свое время здесь. Я люблю тренера, своих партнеров по команде и болельщиков, и надеюсь, что мы сможем разделить еще больше особых моментов в последующие годы», – прокомментировал подписание нового контракта Бернарду.

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Бернарду Силва Манчестер Сити ПСЖ продление контракта
Источник ФК Манчестер Сити
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