ОФИЦИАЛЬНО. Бернарду Силву продлил контракт с Манчестер Сити
Новое соглашение будет действовать до 2026 года
29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву, несмотря на слухи об интересе «ПСЖ», продлил свой контракт с английским клубом. Новое соглашение будет действовать до 2026 года.
Португалец сыграл за «горожан» уже 308 матчей, в которых отличился 55 голами и отдал 59 ассистов. Вместе с клубом он выиграл 14 трофеев, среди которых 5 чемпионств АПЛ и 1 Лига чемпионов.
«Я провел 6 невероятных лет в «Сити» и я рад продлить свое время здесь. Я люблю тренера, своих партнеров по команде и болельщиков, и надеюсь, что мы сможем разделить еще больше особых моментов в последующие годы», – прокомментировал подписание нового контракта Бернарду.
2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙌— Manchester City (@ManCity) August 23, 2023
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