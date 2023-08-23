ОФИЦИАЛЬНО. Бернарду Силву продлил контракт с Манчестер Сити

29-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву, несмотря на слухи об интересе «ПСЖ», продлил свой контракт с английским клубом. Новое соглашение будет действовать до 2026 года.

Португалец сыграл за «горожан» уже 308 матчей, в которых отличился 55 голами и отдал 59 ассистов. Вместе с клубом он выиграл 14 трофеев, среди которых 5 чемпионств АПЛ и 1 Лига чемпионов.

«Я провел 6 невероятных лет в «Сити» и я рад продлить свое время здесь. Я люблю тренера, своих партнеров по команде и болельщиков, и надеюсь, что мы сможем разделить еще больше особых моментов в последующие годы», – прокомментировал подписание нового контракта Бернарду.