WTA25 августа 2023, 17:36 | Обновлено 25 августа 2023, 20:16
1925
1
Свитолина и Монфис сыграли в миксте на выставочном турнире в США
Украинка и француз сыграли в миксте
25 августа 2023, 17:36 | Обновлено 25 августа 2023, 20:16
1925
1
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, сыграли на выставочном турнире в рамках US Open.
Свитолина и Монфис играли в миксте. Турнир был частью благотворительного вечера, на котором для Украины получилось собрать 320 тысяч долларов.
Напомним, что в первом раунде US Open Элина Свитолина сыграет против немецкой теннисистки Анны-Лены Фридзам.
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