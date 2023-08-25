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  4. Свитолина и Монфис сыграли в миксте на выставочном турнире в США
WTA
25 августа 2023, 17:36 | Обновлено 25 августа 2023, 20:16
1925
1

Свитолина и Монфис сыграли в миксте на выставочном турнире в США

Украинка и француз сыграли в миксте

25 августа 2023, 17:36 | Обновлено 25 августа 2023, 20:16
1925
1
Свитолина и Монфис сыграли в миксте на выставочном турнире в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, сыграли на выставочном турнире в рамках US Open.

Свитолина и Монфис играли в миксте. Турнир был частью благотворительного вечера, на котором для Украины получилось собрать 320 тысяч долларов.

Напомним, что в первом раунде US Open Элина Свитолина сыграет против немецкой теннисистки Анны-Лены Фридзам.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nivavn
В деберц вони вміють хоть грати? Чи в шашки на крайній випадок.
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