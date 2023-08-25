Свитолина и Монфис сыграли в миксте на выставочном турнире в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, сыграли на выставочном турнире в рамках US Open.

Свитолина и Монфис играли в миксте. Турнир был частью благотворительного вечера, на котором для Украины получилось собрать 320 тысяч долларов.

Напомним, что в первом раунде US Open Элина Свитолина сыграет против немецкой теннисистки Анны-Лены Фридзам.