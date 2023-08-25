Рух ко Дню Независимости передал технику украинским воинам

Львовский «Рух» ко Дню Независимости передал украинским воинам технику и снаряжение.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов «Зозулька» и хозяйственное снаряжение на общую сумму почти полтора миллиона гривен.

«Этот месяц оказался особенно плодотворным в плане помощи для наших военных. Несколько дней назад на фронт отправили дроны, закупленные ФК «Рух» в рамках инициативы «Птички Победы» под патронатом Львовской ОВА. На это клуб потратил 4 миллиона гривен. А теперь мы помогаем 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Мы тесно сотрудничаем, по меньшей мере, раз в месяц у нас встреча, на которой мы получаем задание, чем «Рух» должен обеспечить военных. Важно сейчас понимать, что война еще не закончилась, а значит, нам нужно продолжать помогать ВСУ. В общей сложности ФК «Рух» только в августе потратил почти 8 миллионов гривен на нужды наших защитников», — сказал президент «Руха» Григорий Козловский.