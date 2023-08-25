Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 17:23 | Обновлено 25 августа 2023, 18:03
251
1

Рух ко Дню Независимости передал технику украинским воинам

Львовский клуб купил антиланцетные комплексы и снаряжение

25 августа 2023, 17:23 | Обновлено 25 августа 2023, 18:03
251
1
Рух ко Дню Независимости передал технику украинским воинам
ФК Рух. Григорий Козловский

Львовский «Рух» ко Дню Независимости передал украинским воинам технику и снаряжение.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов «Зозулька» и хозяйственное снаряжение на общую сумму почти полтора миллиона гривен.

«Этот месяц оказался особенно плодотворным в плане помощи для наших военных. Несколько дней назад на фронт отправили дроны, закупленные ФК «Рух» в рамках инициативы «Птички Победы» под патронатом Львовской ОВА. На это клуб потратил 4 миллиона гривен. А теперь мы помогаем 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Мы тесно сотрудничаем, по меньшей мере, раз в месяц у нас встреча, на которой мы получаем задание, чем «Рух» должен обеспечить военных. Важно сейчас понимать, что война еще не закончилась, а значит, нам нужно продолжать помогать ВСУ. В общей сложности ФК «Рух» только в августе потратил почти 8 миллионов гривен на нужды наших защитников», — сказал президент «Руха» Григорий Козловский.

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Рух Львов российско-украинская война Григорий Козловский Вооруженные силы Украины благотворительность Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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apepa
Рух молодцы! А что колаборанты суркисы сделали для ВСУ и для нашей победы?
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