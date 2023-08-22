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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 17:17 |
393
1

Рух закупил дроны для украинских воинов

Львовский клуб присоединился к инициативе «Птички Победы»

22 августа 2023, 17:17 |
393
1
Рух закупил дроны для украинских воинов
ФК Рух

Львовский «Рух» принял участие в благотворительной инициативе «Птички Победы» для помощи Вооруженным силам Украины. Клуб профинансировал закупку 180 дронов на общую сумму 4 миллиона гривен.

«Почти еженедельно мы передаем необходимое снаряжение нашим воинам. Клубу и его основателю очень приятно приобщиться к инициативе «Птички Победы». Она символизирует единство нашего общества и благодаря этому удалось быстро и эффективно реализовать поставленные цели. Часть участников инициативы даже незнакома между собой, но все мы сработали как хорошая команда и помогли нашим защитникам. Не важно, кто сколько дронов передал. Главное, что эту инициативу удалось реализовать» - рассказал генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин.

Всего украинским воинам передали 240 боевых FPV-дронов, 31 Mavic и 1 MATRICE 30Т, а также антидроновое ружье. Помощь получат 103-я и 125-я бригады ТрО ВСУ, 24-я ОМБр имени Короля Данила, 80-я ДШБ ДШВ, 77-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ и 7-я ОШБ, а также пограничники и разведчики.

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Рух Львов Игорь Дедышин Украинская Премьер-лига российско-украинская война Вооруженные силы Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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Vitason
Молодці,так би всі клуби зробили,думаю можливість є практично у всіх команд!
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