Рух закупил дроны для украинских воинов

Львовский «Рух» принял участие в благотворительной инициативе «Птички Победы» для помощи Вооруженным силам Украины. Клуб профинансировал закупку 180 дронов на общую сумму 4 миллиона гривен.

«Почти еженедельно мы передаем необходимое снаряжение нашим воинам. Клубу и его основателю очень приятно приобщиться к инициативе «Птички Победы». Она символизирует единство нашего общества и благодаря этому удалось быстро и эффективно реализовать поставленные цели. Часть участников инициативы даже незнакома между собой, но все мы сработали как хорошая команда и помогли нашим защитникам. Не важно, кто сколько дронов передал. Главное, что эту инициативу удалось реализовать» - рассказал генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин.

Всего украинским воинам передали 240 боевых FPV-дронов, 31 Mavic и 1 MATRICE 30Т, а также антидроновое ружье. Помощь получат 103-я и 125-я бригады ТрО ВСУ, 24-я ОМБр имени Короля Данила, 80-я ДШБ ДШВ, 77-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ и 7-я ОШБ, а также пограничники и разведчики.