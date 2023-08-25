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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 16:58 | Обновлено 25 августа 2023, 18:14
476
0

Даниил СИКАН: «У ван Леувена очень специфические тренировки»

Форвард донецкого «Шахтера» – о старте сезона в исполнении «горняков»

25 августа 2023, 16:58 | Обновлено 25 августа 2023, 18:14
476
0
Даниил СИКАН: «У ван Леувена очень специфические тренировки»
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан высказал мнение о первых играх команды в новой кампании и рассказал о работе под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.

«Старт тяжелый. В команду пришел новый тренер Патрик ван Леувен, и пока мы пытаемся понять его философию. Наш стиль игры изменился. Теперь мы не контролируем мяч подолгу с желанием создать пространство для себя, а сразу идем вперед и атакуем.

Возможно, мы очень много отдаем в первом тайме, поэтому на вторые 45 минут нас не хватает физически и эмоционально. К тому же, у нашего нового наставника очень специфические тренировки. Мы много бегаем и получаем тяжелые физические нагрузки. Возможно, так свои команды когда-то тренировал Валерий Лобановский. «Динамо» с ним, насколько я знаю, также трудно входило в сезон, однако после первых пяти туров подстраивалось и было на пике формы. Надеюсь, у нас будет так же (смеется). Посмотрим.

Насколько легко вообще команда привыкает к новому коучу? Как и к любому другому тренеру. Все происходит постепенно. Это наш новый наставник, и мы должны его принять. Уверен, что вместе нас ждут победы.

Сейчас нас настраивают играть в быстрый футбол. Мы не чураемся длинных диагональных передач, хотим постоянно атаковать глубину и использовать пространство между линиями соперника. Полузащитники настроены выводить вингеров и форварда сразу на ударную позицию. Это голландский стиль. Нечто подобное я видел в исполнении «Фейеноорда», когда мы играли против них в прошлом сезоне в Лиге Европы», – рассказал Даниил Сикан.

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Даниил Сикан Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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