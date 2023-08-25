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  4. Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Лига конференций
25 августа 2023, 13:58 | Обновлено 25 августа 2023, 14:31
1369
6

Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»

На одни и те же грабли

25 августа 2023, 13:58 | Обновлено 25 августа 2023, 14:31
1369
6
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»

В первом поединке 4 раунда квалификации Лиги конференций киевское «Динамо» в Бухаресте уступило турецкому «Бешикташу» - 2:3.

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик рассказал, что помешало киевлянам достичь положительного результата в столице Румынии.

– Как говорится, динамовцы наступили на те же грабли. Имею в виду беспомощность стопперов Сироты и Попова, повлиявшая на итоговый результат.

- Чем вы можете объяснить то, что тренеру Мирче Луческу никак не удается ликвидировать пробелы в центре защиты?
- Прежде всего, молодым возрастом защитников, а Попова еще буквально преследуют травмы, препятствующие прогрессированию. Что бы посоветовал Луческу? Позаботиться о приглашении опытного центрального защитника, который бы быстро навел порядок у собственных владений. Надо быть реалистом: одного мастерства вратаря Бущана, практически самостоятельно спасшего киевлян от неприятностей в недавнем матче с греческим «Арисом», явно недостаточно.

- Тогда можете назовете фамилию стоппера, который усилил бы «Динамо»?
– Евгений Хачериди (улыбается). Но если серьезно, то киевлянам нужно в сжатые сроки ликвидировать уязвимые места в защите. Иначе о каких-то стабильных успехах можно забыть.

– Считаете, что итог вчерашнего матча в Бухаресте по игре?
- Думаю, что киевляне заслуживали, по крайней мере, не проиграть. Все же, вчера они умело выбегали в атаку, была интенсивность, хватало голевых моментов. Однако все сводил на нет ненадежный тыл.

- Говорят, что в случае непопадания в групповой этап Лиги конференций, Мирче Луческу укажут на дверь. По вашему мнению, у динамовцев еще есть шанс спасти румынского специалиста от отставки?
- Счет поединка в Бухаресте – не критический. Один забитый мяч в Стамбуле через неделю может все кардинально изменить. Поэтому для киевлян еще не все потеряно. Надо только воспользоваться тем, что обновленному «Бешикташу» еще не хватает сыгранности и порадовать надежностью в обороне.

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инсайд Динамо - Бешикташ Тарас Михалик
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Такая оборона у всех наших клубов.   На тренировках забыли что такое настоящие подкаты  и антидриблинг.  Чуть что, так хватают за футболку,  плечи,  руки, обнимают, косят...   И толку с их физики как у Попова.   Ну разве что вышибалой работать в баре.
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+5
20052011
Михалик толковый анализ сделал. А вот Попов какой то не фартовый для футбола. Травмы, картоки желтые, красные, пенальти. Может церковь нужно посещать?
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+3
Алексей
Любой Стандард от соперника, у наших клубов начинается паника в обороне, при прессинге соперника наши сразу отдают сопернику или теряют мяч, так и игра сборной 
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+1
Алексей
Золотые слова Михалик 
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+1
Ossa8860
З таким тренером та з таким володарем.
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0
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