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  4. Александр ЯЦЫК: «У нас еще остаются шансы пройти Славию»
Лига Европы
25 августа 2023, 14:06 |
152
0

Александр ЯЦЫК: «У нас еще остаются шансы пройти Славию»

Хавбек «Зари» – о противостоянии в квалификации Лиги Европы

25 августа 2023, 14:06 |
152
0
Александр ЯЦЫК: «У нас еще остаются шансы пройти Славию»
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык поделился впечатлениями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской «Славии» (поражение 0:2 на выезде):

«Было очень тяжело. «Славия» очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немножко не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то немножко не до конца доиграли.

Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы».

Ответный матч состоится 31 августа.

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Александр Яцык Заря Луганск Славия - Заря Лига Европы
Источник ФК Заря Луганск
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