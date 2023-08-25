Александр ЯЦЫК: «У нас еще остаются шансы пройти Славию»
Хавбек «Зари» – о противостоянии в квалификации Лиги Европы
Полузащитник луганской «Зари» Александр Яцык поделился впечатлениями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской «Славии» (поражение 0:2 на выезде):
«Было очень тяжело. «Славия» очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немножко не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то немножко не до конца доиграли.
Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы».
Ответный матч состоится 31 августа.
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