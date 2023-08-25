Бернарду Силва отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Нынешним летом полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии. По информации The Athletic, «Аль-Хиляль» предлагал 29-летнему португальцу контракт с зарплатой в 75 миллионов фунтов в год.

Однако Бернарду Силва это предложение отклонил. Недавно он продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Суммарно провел за клуб 308 матчей во всех турнирах, в которых отличился 55 голами и 59 ассистами.