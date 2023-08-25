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  4. Бернарду Силва отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Англия
25 августа 2023, 13:43 |
380
0

Бернарду Силва отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Португалец решил остаться в «Манчестер Сити»

25 августа 2023, 13:43 |
380
0
Бернарду Силва отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Нынешним летом полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии. По информации The Athletic, «Аль-Хиляль» предлагал 29-летнему португальцу контракт с зарплатой в 75 миллионов фунтов в год.

Однако Бернарду Силва это предложение отклонил. Недавно он продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. Суммарно провел за клуб 308 матчей во всех турнирах, в которых отличился 55 голами и 59 ассистами.

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Бернарду Силва Манчестер Сити Аль-Хиляль
Источник The Athletic
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