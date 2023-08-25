Роман ГРИГОРЧУК: «У Вакулы есть потенциал вернуться на уровень УПЛ»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал подписание полузащитника «Полесья» Владислава Вакулы:

«Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть.

Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него».

Позавчера Вакула уже дебютировал за «Черноморец». Он отыграл 51 минуту в матче Кубка Украины против «Левого Берега» (победа 2:1).