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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «У Вакулы есть потенциал вернуться на уровень УПЛ»
Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 13:07 |
320
2

Роман ГРИГОРЧУК: «У Вакулы есть потенциал вернуться на уровень УПЛ»

Тренер «Черноморца» верит в скандального хавбека

25 августа 2023, 13:07 |
320
2
Роман ГРИГОРЧУК: «У Вакулы есть потенциал вернуться на уровень УПЛ»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал подписание полузащитника «Полесья» Владислава Вакулы:

«Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть.

Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него».

Позавчера Вакула уже дебютировал за «Черноморец». Он отыграл 51 минуту в матче Кубка Украины против «Левого Берега» (победа 2:1).

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Источник Украинский футбол
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Перець
Тренер агонь
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Gargantua
по потенциалу это игрок сборной.
а причины почему он этот потенциал не может реализовать, печально известны
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0
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