Роман ГРИГОРЧУК: «У Вакулы есть потенциал вернуться на уровень УПЛ»
Тренер «Черноморца» верит в скандального хавбека
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал подписание полузащитника «Полесья» Владислава Вакулы:
«Вакула – талантливый футболист. Я вижу, что у него есть мотивация - то, что он стремится вернуться к игре на уровне Премьер-Лиги. Потенциал для этого у Вакулы есть.
Сейчас мы даем ему шанс, увидим, что из этого выйдет. Во всяком случае все зависит только от него».
Позавчера Вакула уже дебютировал за «Черноморец». Он отыграл 51 минуту в матче Кубка Украины против «Левого Берега» (победа 2:1).
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