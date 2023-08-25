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  4. Эден Азар может вернуться в АПЛ
Англия
25 августа 2023, 12:57 |
538
4

Эден Азар может вернуться в АПЛ

«Кристал Пэлас» готов предложить бельгийцу годичный контракт

25 августа 2023, 12:57 |
538
4
Эден Азар может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Звездный вингер Эден Азар может продолжить карьеру в АПЛ. По информации английских СМИ, «Кристал Пэлас» готов предложить 32-летнему бельгийцу контракт на один год, несмотря на его проблемы с травмами и физической формой.

Напомним, с июля Азар находится в статусе свободного агента после того, как в июле истек его контракт с «Реалом». СМИ сообщали, что из-за отсутствия достойных предложений Эден близок к завершению карьеры.

До того, как на горизонте появился «Кристал Пэлас», единственным вариантом продолжения карьеры для Азара был «Вестерло» из второго дивизиона чемпионата Бельгии.

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Эден Азар Кристал Пэлас свободный агент
Источник FootballTransfers
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Перець
Сбитый летчик 
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+2
naverland
Мне не понятно почему у него нет предложений? Да хрустальный сейчас, но с его то опытом многое может передать более молодым игрокам. Может в коллективы не вписывается особо?
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+1
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