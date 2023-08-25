Эден Азар может вернуться в АПЛ

Звездный вингер Эден Азар может продолжить карьеру в АПЛ. По информации английских СМИ, «Кристал Пэлас» готов предложить 32-летнему бельгийцу контракт на один год, несмотря на его проблемы с травмами и физической формой.

Напомним, с июля Азар находится в статусе свободного агента после того, как в июле истек его контракт с «Реалом». СМИ сообщали, что из-за отсутствия достойных предложений Эден близок к завершению карьеры.

До того, как на горизонте появился «Кристал Пэлас», единственным вариантом продолжения карьеры для Азара был «Вестерло» из второго дивизиона чемпионата Бельгии.