Эден Азар в шаге от завершения карьеры

Звездный бельгийский вингер Эден Азар находится в шаге от завершения карьеры в возрасте 32 лет. Об этом сообщают испанские СМИ.

Азар находится в статусе свободного агента с конца июня после того, как его контракт с «Реалом» истек. У бельгийца практически нет вариантов продолжения карьеры. Агенты предлагали услуги игрока клубам из МЛС и Саудовской Аравии, но без результата.

Единственный вариант продолжения карьеры, который есть на руках у Азара – клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии, «Вестерло». Однако финансовые условия, которые готов предложить «Вестерло», далеко от тех, к которым Азар привык в «Реале» и «Челси». Поэтому игрок близок к решению завершить карьеру.