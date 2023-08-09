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  4. Эден Азар в шаге от завершения карьеры
Испания
09 августа 2023, 15:37 |
374
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Эден Азар в шаге от завершения карьеры

Вингер не имеет вариантов продолжения карьеры

09 августа 2023, 15:37 |
374
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Эден Азар в шаге от завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Звездный бельгийский вингер Эден Азар находится в шаге от завершения карьеры в возрасте 32 лет. Об этом сообщают испанские СМИ.

Азар находится в статусе свободного агента с конца июня после того, как его контракт с «Реалом» истек. У бельгийца практически нет вариантов продолжения карьеры. Агенты предлагали услуги игрока клубам из МЛС и Саудовской Аравии, но без результата.

Единственный вариант продолжения карьеры, который есть на руках у Азара – клуб второго дивизиона чемпионата Бельгии, «Вестерло». Однако финансовые условия, которые готов предложить «Вестерло», далеко от тех, к которым Азар привык в «Реале» и «Челси». Поэтому игрок близок к решению завершить карьеру.

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Эден Азар завершение карьеры Вестерло
Источник Marca
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zzg77
Доигрался!! Финита ля комедия!
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