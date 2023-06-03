ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант
Хавбек решил покинуть Мадрид
Официальный сайт «Реала» сообщил о том, что полузащитник Эден Азар покидает команду по итогам нынешнего сезона. Контракт игрока был рассчитан до лета 2024 года.
В СМИ сообщается, что одним из вариантов для Азара является завершение карьеры из-за многочисленных травм, но окончательное решение еще не принято. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 10 матчей.
Ранее Эден завершил карьеру в сборной Бельгии.
Азар перебрался в «Реал» из «Челси» в 2019 году ориентировочно за 100 миллионов евро, однако травмы помешали хавбеку показать себя. За мадридскую команду игрок провел 76 матчей и забил 7 голов.
В субботу мадридский клуб объявил об уходе из команды Марко Асенсио и Мариано Диаса.
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