ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант

Официальный сайт «Реала» сообщил о том, что полузащитник Эден Азар покидает команду по итогам нынешнего сезона. Контракт игрока был рассчитан до лета 2024 года.

В СМИ сообщается, что одним из вариантов для Азара является завершение карьеры из-за многочисленных травм, но окончательное решение еще не принято. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 10 матчей.

Ранее Эден завершил карьеру в сборной Бельгии.

Азар перебрался в «Реал» из «Челси» в 2019 году ориентировочно за 100 миллионов евро, однако травмы помешали хавбеку показать себя. За мадридскую команду игрок провел 76 матчей и забил 7 голов.

В субботу мадридский клуб объявил об уходе из команды Марко Асенсио и Мариано Диаса.