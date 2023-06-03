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Испания
03 июня 2023, 21:18 | Обновлено 03 июня 2023, 21:19
866
2

ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант

Хавбек решил покинуть Мадрид

03 июня 2023, 21:18 | Обновлено 03 июня 2023, 21:19
866
2
ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Официальный сайт «Реала» сообщил о том, что полузащитник Эден Азар покидает команду по итогам нынешнего сезона. Контракт игрока был рассчитан до лета 2024 года.

В СМИ сообщается, что одним из вариантов для Азара является завершение карьеры из-за многочисленных травм, но окончательное решение еще не принято. В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 10 матчей.

Ранее Эден завершил карьеру в сборной Бельгии.

Азар перебрался в «Реал» из «Челси» в 2019 году ориентировочно за 100 миллионов евро, однако травмы помешали хавбеку показать себя. За мадридскую команду игрок провел 76 матчей и забил 7 голов.

В субботу мадридский клуб объявил об уходе из команды Марко Асенсио и Мариано Диаса.

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Реал Мадрид Эден Азар чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 2
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Serhii P.
Добре його навантажили морально, що він за таке бабло достроково розірвав контракт
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luceorius
  Чи не найяскравіший приклад закопування кар'єри в Реалі.
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