«Выбирал сердцем». Ди Мария отказался от Саудовской Аравии ради Бенфики

Опытный вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария нынешним летом вернулся в португальскую «Бенфику». Аргентинец признался, что получал щедрые предложения из Саудовской Аравии, однако отклонил их:

«Мне много звонили из Саудовской Аравии, это были безумные предложения, но я выбирал сердцем, поэтому перешел в «Бенфику», – сказал футболист.

Ди Мария перешел в «Бенфику» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с туринским «Ювентусом». Ранее 35-летний аргентинец уже выступал за «Орлов» в 2007 – 2010 годах.