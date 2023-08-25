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  4. «Выбирал сердцем». Ди Мария отказался от Саудовской Аравии ради Бенфики
Португалия
25 августа 2023, 12:29 |
325
0

«Выбирал сердцем». Ди Мария отказался от Саудовской Аравии ради Бенфики

Ветеран получал очень выгодные предложения

25 августа 2023, 12:29 |
325
0
«Выбирал сердцем». Ди Мария отказался от Саудовской Аравии ради Бенфики
ФК Бенфика. Анхель Ди Мария

Опытный вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария нынешним летом вернулся в португальскую «Бенфику». Аргентинец признался, что получал щедрые предложения из Саудовской Аравии, однако отклонил их:

«Мне много звонили из Саудовской Аравии, это были безумные предложения, но я выбирал сердцем, поэтому перешел в «Бенфику», – сказал футболист.

Ди Мария перешел в «Бенфику» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с туринским «Ювентусом». Ранее 35-летний аргентинец уже выступал за «Орлов» в 2007 – 2010 годах.

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Анхель Ди Мария Бенфика чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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