Защитник Бешикташа: «Рад внести вклад в победу над Динамо»

Защитник «Бешикташа» Омар Колли поделился впечатлениями от первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором его команда обыграла 3:2 «Динамо», а сам Колли отличился забитым голом:

«Я очень счастлив. Но матч был тяжелым. Мы хорошо играли как команда и знали, как победить «Динамо». В таких сложных матчах ключевое значение приобретает реализация голевых моментов, потому что цена каждого забитого мяча очень высока. В этом плане мы сегодня проявили себя отлично!

Конечно, я рад внести свой вклад в эту победу своим голом. Надеюсь, смогу забить в ворота «Динамо» и в ответном матче.

Это победа важна на нашем пути к групповому этапу Лиги конференций. Всё в наших руках, нам по силам решить эту задачу. Мы выкладываемся на 100% в каждой игре. Мы изо всех сил пытаемся добиться успеха на каждом этапе. Если в Стамбуле сыграем так же, как сегодня, то, уверен, будем выступать в основной сетке турнира».