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Лига конференций
25 августа 2023, 11:02 |
501
0

Защитник Бешикташа: «Рад внести вклад в победу над Динамо»

Омар Колли – о матче квалификации Лиги конференций

25 августа 2023, 11:02 |
501
0
Защитник Бешикташа: «Рад внести вклад в победу над Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Колли

Защитник «Бешикташа» Омар Колли поделился впечатлениями от первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором его команда обыграла 3:2 «Динамо», а сам Колли отличился забитым голом:

«Я очень счастлив. Но матч был тяжелым. Мы хорошо играли как команда и знали, как победить «Динамо». В таких сложных матчах ключевое значение приобретает реализация голевых моментов, потому что цена каждого забитого мяча очень высока. В этом плане мы сегодня проявили себя отлично!

Конечно, я рад внести свой вклад в эту победу своим голом. Надеюсь, смогу забить в ворота «Динамо» и в ответном матче.

Это победа важна на нашем пути к групповому этапу Лиги конференций. Всё в наших руках, нам по силам решить эту задачу. Мы выкладываемся на 100% в каждой игре. Мы изо всех сил пытаемся добиться успеха на каждом этапе. Если в Стамбуле сыграем так же, как сегодня, то, уверен, будем выступать в основной сетке турнира».

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Омар Колли Бешикташ Динамо - Бешикташ Лига конференций
Источник Динамо Киев от Шурика
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