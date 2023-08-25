Определились все полуфиналистки турнира в Кливленде

На турнире WTA 250 в Кливленде (США) завершились встречи 1/4 финала, которые определили полуфиналисток.

Последнюю вакансию в 1/2 финала заполнила испанка Сара Соррибес-Тормо (№95 WTA), которая в двух сетах переиграла американку Слоан Стивен (№38 WTA), которая имела 9-й номер посева на турнира.

В полуфинале Соррибес-Тормо будет протистоять немка Татьяна Мария (№49 WTA). Ей удалось добиться победы над канадкой Лейлой Фернандес (№72 WTA). К слову, Татьяна Мария во втором круге прошла украинку Ангелину Калинину, которая снялась до проведения матча.

В другой паре 1/2 финала отношения выяснят китаянка Чжу Линь и Екатерина Александрова.

WTA 250 Кливленд. 1/4 финала

Слоан Стивен (США, 9) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 1:6, 3:6

Татьяна Мария (Германия) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:2