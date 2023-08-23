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  4. Калинина снялась перед матчем второго раунда в Кливленде
WTA
23 августа 2023, 19:57 | Обновлено 23 августа 2023, 20:13
865
3

Калинина снялась перед матчем второго раунда в Кливленде

Татьяна Мария прошла в 1/4 финала без борьбы

23 августа 2023, 19:57 | Обновлено 23 августа 2023, 20:13
865
3
Калинина снялась перед матчем второго раунда в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.

Во втором раунде основы украинка должна была сразится против Татьяны Марии из Германии (№49 WTA), но снялась до матча.

Кливленд. Второй круг
Татьяна Мария (Германия) – Ангелина Калинина (Украина) – техническая победа

Отметим, что это пятое снятия до матча в карьере Калининой и первое в этом сезоне.

В следующем раунде немка сразится против Лейлы Фернандес из Канады (№72 WTA), которая также на отказе от матча Клары Таусон преодолела второй раунд.

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Ангелина Калинина Татьяна Мария WTA Кливленд
Источник Sport.ua
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Александр Ад
сумно все це і вчорашні і сьогодні 5 поразок на ЮСО...
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chevars
Хм, невже Геля прочитала мого коментаря перед грою?
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