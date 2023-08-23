Калинина снялась перед матчем второго раунда в Кливленде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 250 в Кливленде.

Во втором раунде основы украинка должна была сразится против Татьяны Марии из Германии (№49 WTA), но снялась до матча.

Кливленд. Второй круг

Татьяна Мария (Германия) – Ангелина Калинина (Украина) – техническая победа

Отметим, что это пятое снятия до матча в карьере Калининой и первое в этом сезоне.

В следующем раунде немка сразится против Лейлы Фернандес из Канады (№72 WTA), которая также на отказе от матча Клары Таусон преодолела второй раунд.