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Англия
25 августа 2023, 03:38 | Обновлено 25 августа 2023, 03:52
43
0

ТРОССАРД: «Арсенал способен бросить вызов Ман Сити»

Игрок лондонской команды о соперничестве с «горожанами» Манчестера в АПЛ

25 августа 2023, 03:38 | Обновлено 25 августа 2023, 03:52
43
0
ТРОССАРД: «Арсенал способен бросить вызов Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард (справа)

Полузащитник лондонского «Арсенала» Леандро Троссард выразил уверенность в способность «канониров» бороться с «Манчестер Сити» за чемпионство в Английской Премьер-лиге.

«Мы с уважением относимся к тому, чего они достигли в прошлом сезоне. Мы знаем, как они выступали в АПЛ, но все зависит от нас. У нас отличная качественная команда, и если у нас есть план на игру, и мы выступаем наилучшим образом. Мы способны бросить им вызов. Мы всегда хотим быть с ними на равных.

Другие команды Премьер-лиги тоже усилились. Трудно сказать, кто будет участвовать в борьбе за титул, потому что это долгая гонка, и никогда нельзя предсказать, что произойдет в течение сезона.

Думаю, «Ливерпуль» и «Челси» сделали несколько хороших подписаний, но мы хотим выигрывать в каждом матче, и именно с таким настроем мы готовимся к играм. Посмотрим, где мы окажемся в итоге», – заявил Троссард.

В минувший уик-энд «Арсенал» в матче 2-го тура АПЛ переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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