Игрок Славии Прага: «Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1»

Полузащитник пражской «Славии» Лукаш Масопуст после первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы с «Зарей» (2:0) дал сравнительную характеристику луганской команде и «Днепру-1», с которым пражане встречались этапом ранее.

«Заря» больше фокусируется на обороне и у нее очень опасные контратаки. В этом была самая большая разница. У них было три быстрых игрока, которые только и ждали какую-то хорошую ситуацию для контрыгры. «Днепр-1» же старался больше комбинировать. В этом, наверное, заключалась самая большая разница», – признался Масопуст.

Напомним, ответная игра «Зари» со «Славией» Прага состоится 31 августа.