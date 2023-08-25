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  4. Игрок Славии Прага: «Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1»
Лига Европы
25 августа 2023, 02:45 | Обновлено 25 августа 2023, 02:49
17
0

Игрок Славии Прага: «Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1»

Лукаш Масопуст – о матче с луганской «Зарей»

25 августа 2023, 02:45 | Обновлено 25 августа 2023, 02:49
17
0
Игрок Славии Прага: «Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1»
ФК Славия Прага. Лукаш Масопуст

Полузащитник пражской «Славии» Лукаш Масопуст после первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы с «Зарей» (2:0) дал сравнительную характеристику луганской команде и «Днепру-1», с которым пражане встречались этапом ранее.

«Заря» больше фокусируется на обороне и у нее очень опасные контратаки. В этом была самая большая разница. У них было три быстрых игрока, которые только и ждали какую-то хорошую ситуацию для контрыгры. «Днепр-1» же старался больше комбинировать. В этом, наверное, заключалась самая большая разница», – признался Масопуст.

Напомним, ответная игра «Зари» со «Славией» Прага состоится 31 августа.

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Лига Европы Славия Прага Славия - Заря Заря Луганск Лукаш Масопуст
Источник ФК Славия
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