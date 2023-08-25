Хавбек Бешикташа: «Будем Динамо анализировать еще подробнее»

Полузащитник «Бешикташа» Салих Учан поделился мнением о победе над «Динамо» Киев (3:2) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций.

«Самое главное – это газон. Независимо от того, какая жаркая или холодная погода, контролировать мяч на таком газоне было нелегко. Мяч постоянно подпрыгивал. По телевизору газон может выглядеть хорошим, но в действительности ситуация была иной. Плохой газон вызывает больше усталости и травм у игроков. Но я думаю, что мы очень хорошо это преодолели.

Мы лучше проанализируем «Динамо» перед ответным матчем. Соперник сыграл в длинную игру. Из-за своих длинных передач они толпились перед воротами и встречали мяч в штрафной площади. Конечно, мы будем их анализировать еще подробнее», – заявил Учан.

Как известно, ответная встреча «Динамо» с «Бешикташем» состоится 31 августа.