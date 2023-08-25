Тренер Славии: «Должны были забить Заре больше, чем два гола»

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски дал оценку победе команды над «Зарей» (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

«Я думаю, что игра в первом тайме была с нашей стороны превосходной. К сожалению, она не увенчалась самым главным – голами. Результативность была очень близка к тому, что мы показывали с «Днепром-1». Мы создавали большое давление, было очень много опасных ситуаций. Были отличные индивидуальные выступления и большое давление на соперника с мячом, но, к сожалению, мы не реализовали моменты, хотя их было много.

Шло время и даже после замен нам не удавалось забить желанный первый гол. Но, к счастью, мы забили гол с углового и сумели вскоре забить второй. Победа – это хорошая стартовая позиция, с другой стороны, учитывая нашу игру, мы должны были забить больше, чем два гола», – заявил Трпишовски.

Как известно, ответная игра между «Славией» и «Зарей» состоится 31 августа.