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Лига Европы
25 августа 2023, 01:15 | Обновлено 25 августа 2023, 01:21
15
0

Тренер Славии: «Должны были забить Заре больше, чем два гола»

Наставник команды из Праги – о победе над луганчанами

25 августа 2023, 01:15 | Обновлено 25 августа 2023, 01:21
15
0
Тренер Славии: «Должны были забить Заре больше, чем два гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Индржих Трпишовски

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски дал оценку победе команды над «Зарей» (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

«Я думаю, что игра в первом тайме была с нашей стороны превосходной. К сожалению, она не увенчалась самым главным – голами. Результативность была очень близка к тому, что мы показывали с «Днепром-1». Мы создавали большое давление, было очень много опасных ситуаций. Были отличные индивидуальные выступления и большое давление на соперника с мячом, но, к сожалению, мы не реализовали моменты, хотя их было много.

Шло время и даже после замен нам не удавалось забить желанный первый гол. Но, к счастью, мы забили гол с углового и сумели вскоре забить второй. Победа – это хорошая стартовая позиция, с другой стороны, учитывая нашу игру, мы должны были забить больше, чем два гола», – заявил Трпишовски.

Как известно, ответная игра между «Славией» и «Зарей» состоится 31 августа.

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Индржих Трпишовски Славия Прага Заря Луганск Лига Европы Славия - Заря
Источник ФК Славия
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