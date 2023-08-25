Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу
24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации третьего еврокубка
24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций, третьего по престижности еврокубка.
Ниже приведены их результаты. Ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа.
Киевское Динамо в Бухаресте потерпело поражение от Бешикташа из Турции, пропустив 3-й гол на 90+4 минуте (2:3).
Днем ранее Днепр-1 сыграл вничью на выезде против Спартака из Трнавы со счетом 1:1.
Украинец Роман Яремчук остался в резерве Брюгге, бельгийская команда обыграла на выезде Осасуну (2:1).
Датский Мидтьюлланд и польская Легия устроили матч-триллер (3:3), Игорь Харатин всю игру провел на скамейке запасных у гостей.
Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги конференций, а проигравшие – вылетят из еврокубков.
Лига конференций. Квалификация Q4
Первые матчи, 25 августа
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