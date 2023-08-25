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Лига конференций
25 августа 2023, 07:55 | Обновлено 25 августа 2023, 09:08
836
0

Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу

24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации третьего еврокубка

25 августа 2023, 07:55 | Обновлено 25 августа 2023, 09:08
836
0
Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу
ФК Динамо Киев

24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций, третьего по престижности еврокубка.

Ниже приведены их результаты. Ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа.

Киевское Динамо в Бухаресте потерпело поражение от Бешикташа из Турции, пропустив 3-й гол на 90+4 минуте (2:3).

Днем ранее Днепр-1 сыграл вничью на выезде против Спартака из Трнавы со счетом 1:1.

Украинец Роман Яремчук остался в резерве Брюгге, бельгийская команда обыграла на выезде Осасуну (2:1).

Датский Мидтьюлланд и польская Легия устроили матч-триллер (3:3), Игорь Харатин всю игру провел на скамейке запасных у гостей.

Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги конференций, а проигравшие – вылетят из еврокубков.

Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 25 августа

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Лига конференций статистические расклады Динамо Киев Бешикташ Динамо - Бешикташ Балкани Сува-Река БАТЭ Жальгирис Вильнюс Ференцварош Струга Брейдаблик Фарул ХИК Хельсинки Астана Партизани Тирана Левски София Айнтрахт Франкфурт Гент АПОЭЛ Спартак Трнава - Днепр-1 Спартак Трнава Днепр-1 Сепси Буде-Глимт Тобол Виктория Пльзень Игорь Харатин Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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