Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу

24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций, третьего по престижности еврокубка.

Ниже приведены их результаты. Ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа.

Киевское Динамо в Бухаресте потерпело поражение от Бешикташа из Турции, пропустив 3-й гол на 90+4 минуте (2:3).

Днем ранее Днепр-1 сыграл вничью на выезде против Спартака из Трнавы со счетом 1:1.

Украинец Роман Яремчук остался в резерве Брюгге, бельгийская команда обыграла на выезде Осасуну (2:1).

Датский Мидтьюлланд и польская Легия устроили матч-триллер (3:3), Игорь Харатин всю игру провел на скамейке запасных у гостей.

Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги конференций, а проигравшие – вылетят из еврокубков.

Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 25 августа