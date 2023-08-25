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Лига Европы
25 августа 2023, 06:45 | Обновлено 25 августа 2023, 09:28
1873
0

Результаты Q4 Лиги Европы. Аякс на высоте, победы Таловерова и Михайличенко

24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации второго еврокубка

25 августа 2023, 06:45 | Обновлено 25 августа 2023, 09:28
1873
0
Результаты Q4 Лиги Европы. Аякс на высоте, победы Таловерова и Михайличенко
ЛАСК. Максим Таловеров

24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы, второго по престижности еврокубка.

Ниже приведены их результаты. Ответные матчи пройдут через неделю, 31 августа.

Луганская Заря потерпела гостевое поражение от Славии из Праги, пропустив два гола в последние 10 минут (0:2).

Разгромную победу в гостях одержал Аякс из Нидерландов над Лудогорцем из Болгарии (4:1), у хозяев Игорь Пластун остался в резерве.

Украинец Максим Таловеров вышел на замену на 70-й минуте за ЛАСК, и его команда победила боснийский Зрински (2:1).

Голкипер Максим Коваль, капитан Шерифа из Тирасполя, провел на поле весь матч против фарерской команды КИ Клаксвик (1:1).

Богдан Михайличенко вышел на замену на 86-й минуте за Динамо Загреб, хорватская команда победила Спарту из Праги (3:1).

Победители Q4 сыграют в групповом раунде Лиги Европы, а проигравшие – в Лиге конференций.

Лига Европы. Квалификация Q4

Первые матчи, 25 августа

  • Славия Прага (Чехия) – Заря (Украина) – 2:0
  • Хеккен (Швеция) – Абердин (Шотландия) – 2:2
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Спарта Прага (Чехия) – 3:1
  • Лудогорец (Болгария) – Аякс (Нидерланды) – 1:4
  • Олимпия Любляна (Словения) – Карабах (Азербайджан) – 0:2
  • Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Лугано (Швейцария) – 2:0
  • Слован Братислава (Словакия) – Арис (Кипр) – 2:1
  • КИ Клаксвик (Фареры) – Шериф (Молдова) – 1:1
  • ЛАСК (Австрия) – Зриньски (Босния) – 2:1
  • Олимпиакос Пирей (Греция) – Чукарички (Сербия) – 3:1

Пары Q4 Лиги Европы

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Лига Европы статистические расклады Максим Таловеров Славия Прага Заря Луганск Хеккен Абердин Динамо Загреб Спарта Прага Лудогорец Аякс Олимпия Любляна Карабах Агдам Юнион Сент-Жилуаз Лугано Слован Братислава Арис Лимасол КИ Клаксвик Шериф Тирасполь ЛАСК Зриньски Олимпиакос Пирей Чукарички Славия - Заря Максим Коваль (футболист) Богдан Михайличенко Игорь Пластун выбор редакции
Источник Sport.ua
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