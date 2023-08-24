Экс-игрок сборной Украины может войти в тренерский штаб Дулуба
Александр Грановский работал с Дулубом в БАТЭ, «Атырау» и «Львове»
Как стало известно Sport.ua, в тренерский штаб белорусского специалиста Олега Дулуба, возглавившего команду ЛНЗ Черкассы, может войти 47-летний Александр Грановский, экс-игрок национальной сборной Украины.
По информации Sport.ua, Александр Грановский, ныне проживающий в Израиле, взял время на размышление.
Дело в том, что его предыдущее сотрудничество с Олегом Дулубом в белорусском БАТЭ, казахстанском «Атырау» и «Льве» было неудачным, потому что белорусского специалиста довольно быстро отправляли в отставку.
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