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WTA
24 августа 2023, 22:23 |
137
0

Известны пары 1/4 финала на турнире, с которого снялась Калинина

В борьбе осталось три сеяных теннисситки

24 августа 2023, 22:23 |
137
0
Известны пары 1/4 финала на турнире, с которого снялась Калинина
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Состоялась матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Кливленде.

Украинка Ангелина Калинина не вышла на матч против Татьяны Марии.

Кливленд. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каролин Гарсия [1] – Чжу Линь
Екатерина Александрова [4] – Ван Сиюй [Q]

Нижняя часть сетки

Слоан Стивенс [9] – Сара Соррибес Тормо [LL]
Татьяна Мария – Лейла Фернандес [WC]

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Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина WTA Кливленд Каролин Гарсия Чжу Линь Екатерина Александрова Ван Сиюй Слоан Стивенс Сара Соррибес-Тормо Татьяна Мария Лейла Фернандес
Источник Sport.ua
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