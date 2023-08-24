WTA24 августа 2023, 22:23 |
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Известны пары 1/4 финала на турнире, с которого снялась Калинина
В борьбе осталось три сеяных теннисситки
24 августа 2023, 22:23 |
137
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Состоялась матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Кливленде.
Украинка Ангелина Калинина не вышла на матч против Татьяны Марии.
Кливленд. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Каролин Гарсия [1] – Чжу Линь
Екатерина Александрова [4] – Ван Сиюй [Q]
Нижняя часть сетки
Слоан Стивенс [9] – Сара Соррибес Тормо [LL]
Татьяна Мария – Лейла Фернандес [WC]
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