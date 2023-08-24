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  4. ФОТО. Электрический лайм. Костюк сыграет на US Open в яркой экипировке
US Open
24 августа 2023, 22:05 |
1105
4

ФОТО. Электрический лайм. Костюк сыграет на US Open в яркой экипировке

Украинская теннисистка выступит в форме под цвет теннисного мяча

24 августа 2023, 22:05 |
1105
4
ФОТО. Электрический лайм. Костюк сыграет на US Open в яркой экипировке
Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) показала болельщикам, в какой форме сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.

Техническим спонсором выступила компания Wilson, экипировка выполнена под цвет теннисного мяча («флуоресцентный желтый» или «электрический лайм»).

Отметим, что в первом раунде основы Костюк сыграет с четвертой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Соревнования начнутся 28 августа. Лучший результат Марты на американском мейджоре – третий круг в 2020 году.

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фото lifestyle US Open 2023 Марта Костюк
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Александр Науменко
Це найкраще що виходить у Марти. Вілсон робить з тенісістки модель.
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0
33may
За неимением игры хоть чем то нужно выделиться
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0
Людмила Павловська
Виграти шансів нема. Але виглядати буде гарно.
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0
Muskrat2
Гарна форма, шкода, що вилетить в першому ж колі. 
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0
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