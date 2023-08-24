ФОТО. Электрический лайм. Костюк сыграет на US Open в яркой экипировке

Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) показала болельщикам, в какой форме сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.

Техническим спонсором выступила компания Wilson, экипировка выполнена под цвет теннисного мяча («флуоресцентный желтый» или «электрический лайм»).

Отметим, что в первом раунде основы Костюк сыграет с четвертой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Соревнования начнутся 28 августа. Лучший результат Марты на американском мейджоре – третий круг в 2020 году.