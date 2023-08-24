ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№26 WTA) показала своим фанатам, в какой форме сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.

Украинка показала экипировку, которая выполнена в светло-синем цвете с белыми вставками.

Отметим, что в первом раунде основы Свитолина сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№88 WTA).

Соревнования начнутся 28 августа. Лучший результат Элины на американском мейджоре – полуфинал в 2019 году.