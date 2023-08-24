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  4. Олег ДУЛУБ: «Заключение контракта всегда любит тишину»
Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 20:49 |
175
0

Олег ДУЛУБ: «Заключение контракта всегда любит тишину»

1

24 августа 2023, 20:49 |
175
0
Олег ДУЛУБ: «Заключение контракта всегда любит тишину»
ФК Львов. Олег Дулуб

Белорусский тренер Олег Дулуб рассказал о подписании контракта с черкасским ЛНЗ и поделился мнениями относительно Украинской Премьер-лиги.

– Олег Анатольевич, у нас есть информация, что вас назначают главным тренером ЛНЗ. Можете подтвердить или опровергнуть?

– Пока что подтвердить не могу. Заключение контракта всегда любит тишину. Думаю, я сказал больше, чем достаточно. Я заинтересован в работе в украинской Премьер-лиге, мне очень нравится УПЛ. Я прикипел сердцем к украинскому чемпионату.

– Почему вам интересно работать в УПЛ, ведь уровень нашего чемпионата очень упал?

– Он упал только из-за оттока легионеров. В предыдущие мои мероприятия было очень интересно работать, вспоминаю тренерские противостояния, праздник школ из-за большого количества иностранцев. Когда я работал в Беларуси, мне очень нравились еврокубки – это был супердрайв для меня. Я рос как тренер. В УПЛ было что-то похожее: многие тренеры-иностранцы, которые приносят свои идеи в украинский футбол. Падение уровня – это временное явление, потому что футбол сейчас не на первом месте в стране из-за войны. Надеюсь, что со временем все наладится.

– Как я понял, есть вариант, что мы вас увидим в УПЛ в первой части сезона?

– Я очень на это надеюсь и готов рассматривать все возможные варианты. Время прошло, я немного отдохнул и готов приступить к работе.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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