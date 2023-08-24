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  4. Штаб Ковпака получит компенсацию за расторжение контракта с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 20:16 |
704
0

Штаб Ковпака получит компенсацию за расторжение контракта с ЛНЗ

Олега Дулуба представили в роли рулевого «ЛНЗ»

24 августа 2023, 20:16 |
704
0
Штаб Ковпака получит компенсацию за расторжение контракта с ЛНЗ
ФК ЛНЗ Черкассы. Александр Ковпак

Как уже сообщал сегодня Sport.ua перед сегодняшней вечерней тренировкой футболистам «ЛНЗ» представили нового главного тренера. Им стал белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «Львов».

Ему будут помогать Юрий Дудник и Андрей Дикань – известные по работе в «Заре» и «Металлисте», соответственно.

Вместе с уже бывшим руководителем «ЛНЗ» Александром Ковпаком команду покинули также его помощники – Игорь Билан, Виталий Комарницкий и Александр Максимов.

Кстати, Билану предлагали возглавить молодежный состав «ЛНЗ», но он отказался.

По информации нашего источника, достигнута договоренность, что черкасский клуб до конца года выплатит определенную компенсацию этим специалистам за досрочное расторжение контракта.

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Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы инсайд Александр Ковпак
Источник Sport.ua
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